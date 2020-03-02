شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: اليابان تريد التعاون فى قضية غصن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الرئاسة اللبنانية بأن هيرويوكى يوشى نائب وزيرة العدل اليابانية قال اليوم الاثنين أثناء زيارة إلى لبنان إن بلاده ترغب فى التعاون مع بيروت فى قضية رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن وتطوير العلاقات الثنائية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر أن الرئيس ميشال عون قال ليوشى إن لبنان راسل اليابان بخصوص قضية غصن لكنه لم يتلق أى رد رسمى.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، حيث قضى طفولته، فى ديسمبر بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن دخله بالكامل وخيانة الثقة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهى تهم ينفيها كلها.