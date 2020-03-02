شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى: المملكة لم تسجل أى حالات مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى، أن المملكة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كوورنا، مشيرا إلى أنه تم فحص 298 حالة ولم يثبت إصابة أي منها بهذا الفيروس.

وأضاف الربيعة خلال مؤتمر صحفى للجنة متابعة فيروس كورونا بالسعودية، أن هناك 17 جهة داخل المملكة تنسق فيما بينها من أجل مواجهة فيروس كورونا، مشددا على أن السعودية تواصل الإجراءات الاحترازية الخاصة بها من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية، قد أعلنت عن إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية (البرية - البحرية - الجوية) لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القائمة المعتمدة من وزارة الصحة تشمل (الألبسة الواقية - الأقنعة الطبية - البدل الطبية المغلِفة للجسم - النظارات الطبية الواقية - الأقنعة الطبية للوجه)، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

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وأرجعت الهيئة ذلك، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشى فيروس (كورونا) بالمملكة، والمتضمنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات، إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذا للتدابير الوقائية وتوفيرا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية.