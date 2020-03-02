شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تؤكد استمرار نهجها الداعم للعمل العربى بقيادة السلطان هيثم بن طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سلطنة عمان، أنها تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ستستمر في نهجها الداعم للعمل العربي المشترك النهج الذى أسسه السلطان الراحل قابوس بن سعيد وسعيها للارتقاء بجامعة الدول العربية.

وقال خليفة بن علي الحارثى وكيل وزارة الشئون الخارجية العمانية رئيس الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين - في كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية - إن سلطنة عمان ستعمل مع جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية لخدمة القضايا العربية المشتركة بكل أمانة وإخلاص وعلى رأسها القضية الفسطينية.

وتوجه الحارثي، بالشكر للعراق - الرئاسة السابقة للمجلس - على الإدارة الناجحة والفاعلة للدورة الماضية، كما وجه الشكر للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والأمناء العامين المساعدين، وكافة موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية على جهودهم.

Advertisements

كان خليفة بن علي الحارثى، تسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين من السفير أحمد الدليمي المندوب الدائم للعراق لدى الجامعة العربية باعتبار العراق رئيس الدورة السابقة للمجلس.