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وزير الصحة السعودى يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا فى المملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة السعودى، اليوم الاثنين، إنه لم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا فى المملكة.

وأضاف "تم فحص أكثر من 290 حالة مشتبها بها ولم تتأكد أى إصابة بكورونا".

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