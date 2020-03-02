شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستورد 3.6 مليون كمامة طبية لمواجهة نقصها بالأسواق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أنه تم وصول نحو 3.6 مليون كمامة طبية، بعد استيرادها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ لمواجهة النقص الذى تعانى منه الأسواق المحلية، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين، وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين، بتوفير تلك الكمامات المطابقة للمعايير الطبية، وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين فى الكويت قريبا.

وأشارت، إلى أنه تم استيراد تلك الكميات، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الصحة والدفاع الكويتيتين؛ حيث تحملت (الدفاع) مسؤولية نقل تلك الكميات عبر طائراتها الجوية، مما سهل وصولها إلى البلاد ، بينما تولت (الصحة) فحص تلك الكمامات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الطبية العالمية، والإشراف على سلامة تخزينها وتوزيعها، فضلا عن إرشاد المواطنين بكيفية الاستخدام الصحيح، عبر النشرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم اكتشاف 10 حالات إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 56 حالة.

يذكر أن، انتشار فيروس كورونا فى عدد كبير من دول العالم أدى إلى حدوث نقص فى الكمامات الطبية فى كافة أنحاء الكرة الأرضية.

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وكانت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، قد أصدرت قرارا يلزم أصحاب المطاعم والمقاهى والكافتريات وجميع المنشآت الغذائية، وخانات وبسطات ومخازن المواد الغذائية بضرورة تقيد جميع العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيامهم بتداول وتقديم المواد الغذائية.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، يوم أمس الأحد، إن القرار الملزم ينص كذلك على توفير المطهرات ومعقمات اليد للمستهلكين ولمرتاديها وللعاملين فيها مع تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية باختلاف أنواعها للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية فيها.

ولفتت فى هذا الشأن أيضا إلى تشديد التفتيش والرقابة على العاملين فى تلك المنشآت ومتداولى الأغذية والتأكد من حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وذلك بصفة مؤقتة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).