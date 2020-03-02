شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، إن السلطات سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا لشخصين زارا إيران فى الآونة الأخيرة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21. وذكرت الوزارة في بيان أنه تم اكتشاف الحالتين في بغداد.

وتم رصد حالة الإصابة الأولى يوم الثلاثاء وكانت لطالب إيراني أعيد إلى بلاده بعد ذلك. وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة. وأضافت الوزارة أن 2 من المصابين الستة في بغداد والأربعة الآخرين في السليمانية وجميعهم عادوا من إيران في الآونة الأخيرة.

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كانت وزارة الصحة العراقية، اعلنت السبت، إن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها فى بغداد والخامسة فى محافظة بابل، مما يرفع إجمالى عدد المصابين إلى 13، وأضافت الوزارة فى بيان أن المرضى أودعوا فى الحجر الصحي.

أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقي، عن الاشتباه فى إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد فى منطقة العبيدى بالعاصمة بغداد، وذكرت المديرية أن فرق الإسعاف توجهت على الفور إلى منطقة العبيدى لنقل الحالة المشتبه بها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة إلى مستشفى (اليرموك) فى العاصمة بغداد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.