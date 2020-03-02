شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى: غسان سلامة سبب تعليق مشاركتنا فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، اليوم الاثنين، "إن المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة لم يستجب لقرارات مجلس النواب حول تشكيل لجنته للحوار فى جنيف " ، وأضاف صالح - حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الليبية للأنباء - أنهم طلبوا استفسارا، ولم يستجب لطلب مجلس النواب فى معرفة من هم المشاركون من المستقلين ولم يوضح جدول أعمال المؤتمر ولا مدته ولا آلية عمله " .

وأرجع تعليق المشاركة فى مفاوضات جنيف، إلى أنه رشح أشخاص غير مستقلين، قائلا: "اتضح أنه رشح فتحى باشا آغا وهو وزير للداخلية وعبد الرحمن السويحلى وهو عضو مجلس الدولة وغيرهم ، هل هؤلاء يعتبرون مستقلين ؟".

وأشار، إلى أن المجلس الأعلى للدولة الليبى يبحث، اليوم ، قرار مشاركته فى جولة الحوار السياسى الثانية، بعد أن علقها فى وقت سابق.

كان المبعوث الدولى إلى ليبيا، غسان سلامة، حذر الجمعة، فى مؤتمر صحفي، من تداعيات "انهيار الهدنة فى ليبيا "، معربا عن خشيته من تحول الصراع فى ليبيا إلى حرب إقليمية مع تدخل أطراف خارجية.

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وتابع فى ختام جولة مفاوضات بين فرقاء ليبيا: "خضنا 3 أيام من المفاوضات على المسار السياسى بين الأطراف الليبية فى جنيف ، ووضعنا جدول أعمال للمسار السياسى " .

وأضاف، " لا يمكن لمسارات التفاوض الاستمرار تحت القصف ، ولا بد من احترام الهدنة الموقعة فى 12 يناير، مع تواصل المفاوضات على المسارات الثلاثة: الاقتصادى والسياسى والعسكرى " .

وأعلن، أنه "سيتم توجيه الدعوة خلال أيام لعقد جلسة ثانية من المفاوضات فى جنيف بين الفرقاء، مع محاولة إقناع من لم يحضروا الجولة الأولى بالمشاركة ".

وشدد سلامة، على أن " المسارات الثلاثة للتفاوض متزامنة ولكنها غير مترابطة ، وأن التعثر أو التقدم فى أى مسار لن يؤثر على المسارين الآخرين".