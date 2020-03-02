شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على تويتر ضد قطر ومذيع الجزيرة جمال ريان لتحريضه على اغتيال القادة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موقع تويتر حملة واسعة ضد إمارة قطر التي لم تتحرك للتعامل مع المدعو جمال ريان مذيع الجزيرة المقيم في قطر والذي حرض بشكل صريح عبر حسابه على اغتيال القادة العرب.

وكان جمال ريان قد نشر تغريدة في بداية شهر فبراير كتب فيها : "بعد أن كشفت صفقة القرن عن وجوه عربية، هل تؤيد تشكيل الفصائل الفلسطينية فرقا خاصة مدربة تدريب عالي للتعامل مع الرموز في الدول العربية التي تعمل على تقويض حركة التحرر الوطني بهدف ردع هذه الدول".

وتساءلت مستخدمة تويتر ريم خالد: " لماذا لم تتحرك الحكومة القطرية لإيقاف مذيع الجزيرة الريان الذي يدعو للاغتيال والقتل والإرهاب عبر تويتر".

وكتب مستخدم آخر يدعو سعود الحمدان: "يسمح لجمال ريان بتشجيع العنف والكراهية. رغم أن جمال ريان يحرض على العنف، إلا أن قطر لم تفعل شيئا لمنعه. قطر متورطة تماما في هذا الانتهاك للقانون".

على صفحته كتب إبراهيم القرشي : "مذيع الجزيرة جمال ريان يشجع الجماعات الإرهابية على تنفيذ الاغتيالات والعمليات الإرهابية. يجب أن يحاسب على تشجيع التطرف"، وتضمنت التغريدة هاشتاج دولة قطر.



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كما دعت مستخدمة تدعى نورا موقع تويتر لكي يتحرك ضد هذا مذيع الجزيرة الذي يدعو للقتل على حسابه. ومن جانبه كتب المستخدم محمد الأسمري: "يجب أن يكون موقع تويتر أول من يرد على تغريدات جمال ريان. هذه دعوة مباشرة لجميع المتطرفين لتشجيع الصراع ومنع السلام".