"هنية" يلتقي لافروف في موسكو

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وبحث الطرفان، بحسب تصريح صدر عن الحركة، ووصل "الخليج 365" نسخة منه، ثلاثة ملفات رئيسية، وهي "المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين".

وبيّنت الحركة أن الحوارات مع الجانب الروسي "شهدت تطابقا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث".

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وحضر اللقاء، الذي انتهى ظهر الاثنين، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

ومن حركة "حماس"، شارك في اللقاء كل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في الخارج ماهر صلاح، ومسؤول مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".

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