الكويت.. قبول استقالة وزير الكهرباء وتكليف وزير النفط بمهامه

الكويت/ الخليج 365أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، صدور مرسوم أميري بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء بالبلاد محمد بوشهري.جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عبر الحساب الرسمي للحكومة بموقع "تويتر".

وأضاف المزرم أنه تم تعيين وزير النفط خالد علي الفاضل، وزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.

وصباح الأحد، تقدم بوشهري باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتأتي استقالة بوشهري بعد أقل من أسبوعين على تعيينه، حيث أدى القسم في 16 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ أدائه القسم، تداولت وسائل التواصل حكما قضائيا بإدانة بوشهري بنشر تحقيق إداري سري مع موظفة عبر حساب وزارة الكهرباء والماء بموقع "تويتر".

وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، أيدت محكمة التمييز بالكويت حكم الاستئناف الصادر بوقت سابق بحق بوشهري بتغريمه وموظفة، بـ4 آلاف دينار كويتي (ما يعادل نحو 13 ألف دولار أمريكي)، بعد إدانتهما بنشر تحقيق إداري سري مع موظفة عبر حساب وزارة الكهرباء والماء في "تويتر".

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وعقب صدور الحكم، أعلن النائب بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) رياض العدساني، استجواب بوشهري، معتبرا أن "القضية التي أدين بها الوزير تمثل جريمة مخلة بالأمانة والشرف تتطلب عزله من منصبه".

ويعد بوشهري ثاني وزير يستقيل من الحكومة التي شكلت في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسبق بوشهري وزيرة الشؤون السابقة غدير أسيري التي استقالت قي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبذلك يصبح بوشهري أسرع وزير في تاريخ الكويت يتقدم باستقالته من الحكومة.



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