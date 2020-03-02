إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أُصيب 63 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، وبحالات اختناق، الإثنين، خلال مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية، مع قوة عسكرية إسرائيلية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت جبل "العرمة" قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات المواطنين الذين تصدوا لاقتحام مجموعة من المستوطنين.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 63 مصابا، بينهم مصابان بالرصاص الحي، و11 مصابا بالرصاص المطاطي، و50 مصابا بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات اندلعت على جبل العرمة قرب بلدة بيتا.

والجمعة، اندلعت مواجهات بين قوة عسكرية إسرائيلية ومئات الفلسطينيين الذين اعتصموا على الجبل، لحمايته من مخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة إسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.