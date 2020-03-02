وظائف شاغرة في «الطيران المدني»

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة، للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى « أخصائي خدمة عملاء، محلل أداء، رئيس قسم قنوات الاتصال، أخصائي شبكات».

وأكدت أن التقديم يستمر حتى تاريخ 7 مارس 2020م.

ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .