وظائف شاغرة في «الطيران المدني»

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة، للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.
وأوضحت أن الوظائف بمسمى « أخصائي خدمة عملاء، محلل أداء، رئيس قسم قنوات الاتصال، أخصائي شبكات».
وأكدت أن التقديم يستمر حتى تاريخ 7 مارس 2020م.
ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن الشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .
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