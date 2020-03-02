سوق سبت الجارة يتنفس عبق الماضي وأصالة الحاضر

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مشعل الزهراني : يعتبر سوق سبت الجارة الشعبي الواقع شرق محافظة القنفذة التابعة لمكة المكرمة من الأسواق الشعبية الجميلة التي يرتادها المتسوقين من المناطق المجاورة لسوق سبت الجارة، و يقام السوق كل أسبوع من بعد ظهر الجمعة الى اليوم التالي .

ويتميز السوق بتوقيت أقامته حيث يتزامن إقامته مع الإجازة الأسبوعية وكذلك مكانه المميز القريب من وادي قَنْونا الشهير وقربه من محافظة القنفذة حيث يبعد عنها شرقاً حوالي 40كيلو ، ويتميز كذلك بتنوع مايعرضه الباعة من سلع وقطع تراثية متنوعة وخضراوات وفواكه ومحاصيل زراعية محلية وتمور وحلويات وملابس نسائية ومواد غذائية وأدوات زراعية وأواني منزلية ، والعسل البلدي والسمن البلدي ، واللحوم والأسماك ،والبهارات بأنواعها ويباع في السوق النباتات العطرية من ريحان وبرك ، والدواجن بأنواعها والأغنام ومستلزمات المواشي من برسيم وشعير وقطران ، وفي جزء من السوق خصص مكان للأسر المنتجة تقوم بإعداد الأكلات الشعبية المختلفة كخبز الخمير وسمك التنور وجلسات لتناول هذه الأكلات .

ويحظى السوق بتنظيم رائع وأهتمام من قبل بلدية سبت الجارة .

و يعد السوق متنفساً للأسر لقضاء أوقات ممتعة ،وكذلك لمحبين التراث حيث يعيدك الى الماضي الجميل.

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