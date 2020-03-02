شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: لا صحة لوقوع سيول جارفة بمنطقة الخليج خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكدت مصادر عدم صحة الرسالة المتداولة عن تحذير البحرية الأمريكية من سيول جارفة في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نفت هذه الشائعة عدة مرات.
يأتي ذلك بعد تداول مغردين لشائعات عن منخفض جوي شديد سيصيب عدداً من دول الخليج من بينها المملكة، وسيؤدي إلى السيول الجارفة وشدة البرودة هذا الشهر والشهر المقبل، وهو الأمر الذي نفته الهيئة العامة للأرصاد.
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