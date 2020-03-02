شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض»: بدء العمل بالدوام الصيفي الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت إدارة التعليم بمنطقة الرياض تعميماً لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، بإنهاء العمل بتعميم الدوام الشتوي، وأن تكون بداية الدوام الصيفي للعام الدراسي 1441هـ لجميع مدارس البنين والبنات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13-7-1441هـ. ويبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة صباحاً.

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