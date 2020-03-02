شكرا لقرائتكم خبر عن مصمّم «مشاريع الحرمين»: نظام التكييف في الحرم المكي يحد من انتشار الفيروسات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المصمم الرئيس لمشاريع الحرمين الشريفين عبدالله بن جنيدب، أن نظام التكييف في الحرم المكي صمم بطريقة مختلفة عن تكييف المباني، وأن هواءه نقي 100%.

ووفقاً لـ”الوطن”، قال “ابن جنيدب”: إن الهواء النقي في المستشفيات يكون 100% حتى لا يعاد توزيع الهواء في المبنى، وكذلك في الحرم فلا يعاد ضخ الهواء.

وأضاف أن الحرم مصمم للحد من انتشار الفيروسات من خلال نظام التكييف الذي يعتمد على هواء نقي 100%، بمعنى أن الهواء الراجع والبارد لا يعاد ضخه بالداخل مرة أخرى، ولتوفير الطاقة يستخدم الهواء البارد والخارج في تبريد الهواء النقي والحار باستخدام ما يسمى عجلة التبادل الحراري، أما المستشفيات القديمة جداً في العالم فهي بؤرة لانتقال الأوبئة، لكن المستشفيات الحديثة تتميز بالهواء النقي 100%، مشدداً على ضرورة التأكد من أن جميع المستشفيات القديمة تتميز بهذا التوصيف للحد من الأوبئة.