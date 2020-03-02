شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "سول ريبابليك" تطلق سماعتها اللاسلكية Amps Air+ الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة "سول ريبابليك Sol Republic" إطلاق الموديل الجديد من سماعتها Amps Air+ اللاسلكية بسعر يبلغ نحو 200 دولار أمريكي.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة اللاسلكية Amps Air+ الجديدة تأتي مزودة بخاصية عزل الضوضاء ومقبس USB-C. ومع تنشيط خاصية عزل الضوضاء تبلغ مدة تشغيل البطارية 6 ساعات، وبدونها تصل مدة تشغيل البطارية إلى 24 ساعة بالاشتراك مع حقيبة الشحن. وتدعم السماعة اللاسلكية Amps Air+ الجديدة فئة الحماية IPX4، وبالتالي فهي محمية ضد العرق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة "سول ريبابليك" تطلق سماعتها اللاسلكية Amps Air+ الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.