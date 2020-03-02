شركة هيونداي تكشف عن حجم مبيعاتها بعد تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن مبيعاتها انخفضت 13% على أساس سنوي إلى 275 ألفا و44 سيارة عالميا في فبراير/شباط وسط تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطل إمدادات المكونات من الصين.



وتحتل هيونداي مع كيا موتورز التابعة لها المرتبة الخامسة عالميا في صناعة السيارات.

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وهيونداي أول شركة كبرى تعلن مبيعات فبراير/شباط في ظل انتشار الفيروس، ما يظهر للمستثمرين تأثيره المحتمل على الصناعة.

ويوم الجمعة، أغلقت هيونداي مصنعا في كوريا الجنوبية بعد أن تأكدت إصابة عامل بالفيروس، ما أثر على إنتاج طرز شهيرة مثل باليساد.

وقال متحدث باسم المصنع إنه جرى استئناف العمل به.

وتسبب الفيروس، الذي نشأ في الصين، في وفاة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص واضطراب الأسواق المالية العالمية في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون وصانعو السياسات لضربة شديدة للنمو العالمي. ويوجد في كوريا الجنوبية معظم حالات العدوى خارج بر الصين الرئيسي.