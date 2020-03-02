«إنفزبل مان» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فيلم «إنفزبل مان» شباك التذاكر في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع محققاً 28,9 مليون دولار، وفق ما ذكرته شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في هذا المجال.

ونال الفيلم المقتبس من رواية شهيرة للكاتب إتش جي ويلز استحسان النقاد. وتراجع فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ» إلى المرتبة الثانية بعدما كان متصدراً مدة أسبوعين. وحقق 16 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 128,2 مليون في ثلاثة أسابيع.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «ذي كال أوف ذي وايلد» من بطولة هاريسون فورد محققاً 13,2 مليون دولار. وبلغ مجموع إيراداته 45,8 مليون في غضون أسبوعين في أمريكا الشمالية. وأتى فيلم «ماي هيرو أكاديميا» وهو فيلم رسوم مانغا ياباني تكملة لمغامرات المراهق إيزوكو ميدوريا، في المرتبة الرابعة محققاً 5,1 مليون دولار مع بدء عرضه.

وحافظ فيلم «باد بويز فور لايف» من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس على المرتبة الخامسة محققاً 4,3 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 197,3 مليون خلال سبعة أسابيع.

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