شكرا لقرائتكم خبر عن تنجب توائمها في عيد الحب فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعدد: مصطفى الزعبي

أنجبت الأم البريطانية جوانا جريجوري (40 عاماً)، توأمتين «لولا وليكسي» في عيد الحب عام 2015، وتكرر الحدث هذا العام أيضاً، وأنجبت التوأمتين آفا وإيلا، في حالة تحدث مرة من كل 25 مليون عائلة.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن «إيلا وآفا» أبصرتا النور قبل الموعد المحدد للولادة.

ومازحت الأم زوجها كريس لوفيل (40 عاماً): «ليس لديك عذر لنسيان عيد الحب؛ لأننا سنحتفل بأربعة أعياد ميلاد في يوم واحد من الآن فصاعداً».

وقال الأب كريس لوفيل: «أن ترزق بفتاتين جميلتين في نفس اليوم وخلال خمس سنوات، مع فرصة حدوثها بنسبة قليلة، فأنت إنسان محظوظ».

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