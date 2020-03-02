شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدراسة وانكماش الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 4212 إصابة. وأشارت إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 22 .

وفي إطار محاولات التصدي لانتشار الفيروس، أعلنت وزيرة التعليم يو إيون هاي في مؤتمر صحفي في العاصمة سيول تأجيل بدء الفصل الدراسي الجديد أسبوعين حتى 23 من مارس /آذار. وقالت إن الوزارة ستوفر كتباً مدرسية رقمية ، ودروساً عبر الإنترنت بهدف تفادي أي فجوة في الدراسة.

من ناحية أخرى، أظهر مسح للقطاع الخاص الاثنين، انكماش نشاط الصناعات التحويلية، بشكل أسرع في فبراير/ شباط مع تراجع طلبيات التصدير بوتيرة أسرع منذ أكثر من ست سنوات في ضربة عنيفة للإنتاج، إذ يؤدي فيروس كورونا لتدني الطلب العالمي وأعمال الشركات.

وعانت طلبيات التصدير الجديدة أسوأ انخفاض لها منذ أغسطس/ آب 2013 حيث تسبب الفيروس سريع الانتشار في إحداث فوضى في سلاسل الإمداد العالمية. وأدت إجراءات السفر الصارمة وغيرها من تدابير احتواء المرض في الصين إلى تعطل إنتاج المصانع والعمليات التجارية في الصين وبقية العالم. وتأثر إنتاج المصانع في كوريا الجنوبية بشدة حيث انخفض مؤشره إلى 44.4 من 50.1 في يناير /كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع في نحو خمس سنوات.

وقال جو هايز الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: «بشكل غير مفاجئ، تعرض قطاع الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية لصدمة سلبية مزدوجة فيما يتعلق بالعرض والطلب في الاقتصاد في فبراير/ شباط وسط تفشي فيروس كورونا».