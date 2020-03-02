بريندا بيركمان: جنيت ثمار كفاحي في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: مها عادل

بريندا بيركمان، أمريكية رائدة، رسمت لنفسها طريق التميز بالكفاح، والإصرار، وأصبحت دليلاً على قدرة المرأة على خوض أصعب وأخطر المجالات في العمل. هي أول إطفائية في الولايات المتحدة، ومهدت الطريق للأخريات. بدأت مشوارها محامية خاضت معركة قانونية شرسة لسنوات لتغيير اللوائح لمصلحة المرأة، ثم أصبحت بطلة وطنية شاركت في عمليات الإنقاذ بعد أحداث11 سبتمبر/ أيلول، وحصلت على أعلى درجات التكريم.

بيركمان «68 عاماً» نقيب متقاعد تعيش بقلب شاب، وإرادة حديدية، ولم تتوقف عن العطاء والتطوع، وممارسة هواياتها كفنانة تشكيلية. وكما غيرت القوانين التي كانت تمنع النساء من العمل إطفائيات، كانت سبباً في تغيير مفردات اللغة الإنجليزية بأمريكا التي كانت حتى بداية الثمانينات تستخدم مصطلح Fireman وتحول إلى Firefighter أو مكافح الحرائق، بدلاً من رجل الإطفاء، لتناسب الجنسين.

”الخليج 365” حاورت الإطفائية الأمريكية الرائدة بريندا بيركمان، أثناء تواجدها مؤخراً، في منتدى المرأة العالمي في دبي، واستهلت حديثها معي من البدايات، ومصدر الإلهام في حياتها، واللافت أنها اعتبرت لقاءها بعضوات أول فرقة إطفاء نسائية في الإمارات تتويجاً لجهودها الطويلة.

قالت بيركمان: ولدت في أسرة بسيطة، وفقيرة، لأبوين لم يحصلا على قدر عال من التعليم، ولم يمتلكا المال الكافي، لكنهما كانا يمتلكان دائماً الوقت والجهد لمساعدة الآخرين، والتطوع لخدمة الأيتام والمحتاجين داخل المجتمع. وتعلمت منهما القدرة على العطاء، وأن وجودنا في الكون ليس لشغل مساحة مكانية فقط، بل يجب أن نترك بصمة مؤثرة في الحياة. وبدأت مشواري في السعي لصناعة التغيير ومساعدة الآخرين منذ طفولتي، إذ كنت أسعى لإعطاء المرأة حقوقها، وإسماع صوتها، فكنت في المدرسة أقنع معلماتي بالاستماع لرغبات الطالبات، وعدم حصرهن في مجالات محددة، أو دفعهن لدراسة تخصصات بعينها، مثل اللغات، والآداب، بينما العلوم والهندسة يوجه الذكور فقط إليها. كان هذا يستفزني للغاية، وكنت أسعى لمكافحته، فنحن جميعاً بشر، ونمتلك الإمكانات نفسها، والمشاعر نفسها، ورفضت تماماً تحديد مستوى الذكاء، ونوع الميول حسب النوع، وأعتقد أن هذا ليس ظلماً للفتيات فقط، وإنما للذكور أيضاً، بتحميلهم فوق طاقتهم أحياناً، أو أن يقنعهم الكبار أن «الرجال لا يبكون»، وهذا ظلم لهم، وكبح لمشاعرهم. يجب ألا نحكم على البشر بلونهم، أو نوعهم، أو جنسيتهم، بل علينا أن ننصت لعقولهم، وأفكارهم، وإمكاناتهم ونحترمها.

وأكدت بريندا بيركمان صعوبة مهمتها في البداية، قائلة: كان علي أن أخوض معركة قانونية استمرت سنوات لأحصل على هذا الحق، حينها كنت محامية عمري27 عاماً، وتقدمت مع أخريات للالتحاق بفرق الإطفاء بنيويورك، ولم نستطع اجتياز الاختبار الذي وضع لنا بشكل متعسف ضد المرأة. وحينها كنت الشخص الوحيد الذي أعلن اعتراضه على هذا الاختبار الجائر، وتصديت لهذا التمييز، وبالفعل كسبنا المعركة القانونية، ونجحنا في الاختبارات، وحصلنا على إجازة العمل في إدارة مكافحة الحرائق في ولاية نيويورك عام 1982 بعد إجبار الإدارة على السماح للنساء بدخول هذا المجال، فالتحقت به مع 40 من زميلاتي.

واستطردت قائلة بحماس: لم يكن هذا الشق الأصعب، فتبديل القوانين هو الجزء الأسهل، لأن تغيير العقول والمفاهيم هو الأصعب، كان الطريق طويلاً قبل أن ننجح في اكتساب القبول من المجتمع، وحتى من زملائنا في المهنة، وتعرضت كثيراً خلال عملي كإطفائية للعديد من مظاهر التنمر، والتمييز، وتعرضت للإهانات، والتهديدات من العامة، ولضغط بعض زملائنا علينا وإجبارنا على المغادرة. وأذكر أن بعض الزملاء من الرجال رفضوا التحدث معي، أو تناول الطعام في وجودي، لكنني لم أتخذ قرار الاستقالة، وثابرت على العمل، وحاولت أن أثبت للجميع أنني قادرة بدنياً، وذهنياً، وعاطفياً، على التعامل مع المواقف الصعبة والضاغطة التي تفرضها علينا المهنة، ونجحت في نيل احترام زملائي، ومحبتهم وثقتهم، وهذا هو الأمر الأهم. ليست القضية أن ننال تعاطف الآخرين لقضية التوازن وتمكين المرأة، ولكن أن ننال ثقتهم بأننا نستطيع أن نقوم بالمهمة بدرجة الكفاءة نفسها.

وحرصت بريندا على التعبير عن مشاعرها وانطباعها حول لقائها أول دفعة إطفائيات بالإمارات ضمن المنتدى، وقالت: أعتز بمشاركتي في هذا المنتدى الذي يدعم قضية تمكين المرأة، وشحذ إرادتها ليس في الشرق الأوسط فقط، ولكن أيضاً حول العالم، إذ استضاف العديد من النماذج النسائية الرائدة. وغمرتني السعادة والفخر عند لقائي مع هؤلاء الشابات الرائعات ضمن أول دفعة للإطفائيات بالإمارات، وأشعر بالرضا، والتحقق عند رؤيتي لمن اتبعن شغفهن بممارسة هذه المهنة الشاقة، ووجدن مجتمعا مثقفاً وداعماً وواعياً يتقبلهن، ويمنحهن هذه الفرصة التي لم تكن متاحة في مجتمعنا، وهذا يشعرني بأن رسالتي آتت ثمارها حول العالم. ما أسعد لحظة شعور الفرد بتحقق أحلامه، وآماله، وأن يراها تتجسد أمامه.