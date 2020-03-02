نيجيريا تتواصل مع 100 شخص ربما خالطوا أول مصاب بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أكين أبايومي، مفوض الصحة في ولاية لاجوس النيجيرية إن السلطات تواصلت مع نحو 100 شخص ربما خالطوا أول مصاب في البلاد بفيروس كورونا إيطالي الجنسية، في محاولة لمنع تفشي المرض في أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.

وأثارت الحالة، وهي الأولى في إفريقيا جنوب الصحراء، مخاوف من احتمال انتشار الفيروس بوتيرة سريعة في مدينة لاجوس العاصمة التجارية لنيجيريا التي يسكنها 20 مليون نسمة كما أنها أكبر مدن البلاد التي يبلغ عدد سكانها زهاء 200 مليون نسمة.

ويخشى خبراء الصحة من تفشي المرض في منطقة نظمها الصحية مثقلة بالفعل بحالات ملاريا وحصبة وإيبولا وأمراض معدية أخرى.

ووصل الرجل الإيطالي إلى لاجوس 24 فبراير /شباط قادماً من ميلانو. وفي اليوم التالي سافر إلى ولاية أوجون المجاورة وبقي في البلاد قرابة يومين قبل عزله. وقال أبايومي إن عدد من تواصلت معهم السلطات النيجيرية ممن يعتقد أنهم خالطوا الرجل «حوالي 100 شخص». وأضاف أن بعضاً من هؤلاء زاروا ولايات نيجيرية أخرى أو توجهوا إلى أوروبا. ويعمل الإيطالي في شركة الأسمنت «لافارج أفريكا» بولاية أوجون جنوب غربي نيجيريا.