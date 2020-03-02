د.حياة شمس الدين: البرامج الثقافية لـ «إكسبو 2020» هدفها التلاحم الإنساني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: أمل سرور

الحديث مع د. حياة شمس الدين، نائب رئيس شؤون الفن والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»، ليس سهلاً على الإطلاق، فهي بمثابة قائد كتيبة يتصف بالحزم والقوة والحماس ولا يربطها بخلية النحل التي تقودها سوى الحب والشغف بالعمل في أحد أهم أركان الحدث العالمي الذي ينتظره الجميع.

يضاف إلى ذلك، روح التوثب والتحدي التي تميزها، ووعيها بأن المهمة ثقيلة وتتطلب وعياً، لأنها مرتبطة باسم الإمارات، ودبي، وأن الفن والثقافة هما ركيزتان مهمتان في بناء الحدث العالمي الذي ينتظره العالم.

والكتابة عن د. حياة شمس الدين يشبه كثيراً شخصيتها، سهل وممتنع في آن واحد، صوتها الهادئ وملامحها الرقيقة لا يمكن أن توحي لك بأنها السيدة المسؤولة عن تلك المنصة الابتكارية العالمية التي تشمل حزمة من البرامج الثقافية برؤية مستقبلية، تحمل نظرة تفاؤل للبشرية أجمع.

وعندما ترى عينيها الثاقبتين تترقبان سير عمل فريقها لتواصل النهار بالليل معه رافعة شعار «قلب واحد وروح واحدة»، لا محالة يتسرب إليك إحساس بالرهبة وربما بعض من القلق، الذي سرعان ما يزول عندما تستقبلك بابتسامة هادئة وبمودة كأنها تعرفك منذ زمن.

مشوار طويل من العلم والعمل والسفر والترحال والمعاناة مر في ذهنها عندما ساد الصمت دقائق لتستعيد في حوارها مع ”الخليج 365” أهم ملامح محطات حياتها منذ الطفولة وحتى تقلد تلك المسؤولية المهمة والثقيلة في موقع «إكسبو 2020».

تلك الفتاة التي نشأت وسط أسرة عرفت قيمة العلم والمعرفة، وصممت أن تمنح أبناءها الأربعة فرص التعليم من أوسع أبوابه، ليس حباً في الحصول على الشهادة، ولكن شغفاً بالمعرفة في حد ذاتها.

اختارت الشابة حياة شمس الدين أن تكمل دراستها في الخارج، عانت في الغربة كثيراً، لكن حنينها لوطنها الإمارات كان يُصبّر قلبها الصغير على فراقه. قررت أن تكون مختلفة وتختار التفرد طريقاً لها، فدرست لغات متعددة من بينها الإيطالية والفرنسية وعشقت السفر والترحال لتستزيد بالتعرف على مختلف ثقافات دول العالم.

عادت لوطنها حاملة الهوية الإماراتية في قلبها، بعد أن كانت خير سفير لها في كل الدول التي زارتها لتعمل في «طيران الإمارات» سنوات عديدة، لكن عاطفة الأمومة تلعب دورها لتجد نفسها مسيرة لا مخيرة بالتفرغ لإعداد أسرتها والاهتمام بأطفالها. تركت دوامها الرسمي وانطلقت في عالم الاقتصاد السياحي من خلال شركتها الخاصة التي نجحت وتفردت بالعمل بالثقافة والبحوث وتنمية الاقتصاد الثقافي والسياحي. ومنذ نجحت دبي في استضافة إكسبو 2020، دخلت معترك العمل بفريق معدود على الأصابع.

إكسبو 2020 تصفه د.حياة شمس الدين بالتحدي الأكبر والأضخم، ليس في حياتها فحسب، بل لكل إماراتي.

تشرد بذهنها ثم تعاود الحديث: إنه المشروع العالمي الأضخم في المنطقة كلها الذي تشهده لأول مرة على الإطلاق. العالم أجمع في ضيافتنا، أكثر من 190 دولة على أرض الإمارات لتحكي كل منها قصتها الابتكارية الخاصة. إكسبو ميلان كان يتحدث عن نقص الغذاء في العالم، ونحن نتحدث عن المستقبل وتواصل العقول وصنع المستقبل من خلال الفرص والاستدامة والنقل، إنه سباق عالمي في الابتكار، وكما يقولون كل دولة وشطارتها في ذلك.

ويزيد الشغف عندما تواصل د. حياة شمس الدين حديثها عن إكسبو: الثقافة والموسيقى والمعرفة والفن والمعمار والتصاميم الأساس في هذا الحدث العالمي المرتقب. إنه يجمع بين التفاعل والدهشة والمرح والإعجاب والمفاجأة، وهنا أستطيع أن أقول بأننا سنبهر العالم بمجموعة من البرامج الثقافية والفنية التي تعتمد على الإبداع والفن البصري، والتصميم، والموسيقى، المستلهمة من التاريخ والثقافة الإماراتية، ولا تهدف سوى إلى التفاعل الحواري على منصة الإمارات العالمية، لنثبت للجميع أن دبي، والإمارات عامة، باتت وجهة للمعرفة.

وبصوت مرتفع قليلاً على غير عادتها بدأت د. حياة شمس الدين تسرد حكاية البرامج الثقافية التي تعمل وفريق عملها الذي لا يتعدى 15 شاباً عليها منذ اللحظة الأولى: «لدينا 3 برامج رئيسية هدفها الأوحد هو التلاحم الإنساني والبشري وتفعيل الحوار، يأتي في مقدمتها برنامج الفنون الذي يعتمد كلياً على تقديم أعمال فنية معاصرة في الأماكن العامة، لينسجم مع الخطة الطموحة التي خطط موقع إكسبو 2020 في دبي على أساسها، وذلك للترحيب بالعالم أثناء انعقاد فعالياته، وليكون في الوقت نفسه امتداداً عمرانياً مستقبلياً للمدينة حين تعديله وتطويره بعد انتهاء الحدث العالمي، ليمثل مركز المدينة الجنوبي ويسهم في خلق مجتمع مزدهر في العقود المقبلة».

وتصف د. حياة شمس الدين هذا البرنامج بقولها: سيكون إرثاً بصرياً وجمالياً دائماً ومتناغماً ومتداخلاً مع النسيج الحضري لهذا الجزء المستقبلي من المدينة، خاصة أن هذا البرنامج مستلهم من «كتاب المناظر» لعالم الرياضيات والفلك والفيزياء العربي الشهير ابن الهيثم، الذي أنجزه في القرن الحادي عشر، لذا فإن الأعمال الفنية التي سيزخر بها «إكسبو 2020» لحظة استثنائية لأنها تستدعي الكتاب الذي يوفر سياقاً شعرياً للتفكير في العالم، ونستحضر من بين صفحاته تاريخ حضارتنا لنقدم فلسفة وأدب وفن الثقافة العربية لكل دول العالم التي يشارك معظمها في «إكسبو 2020»، الذي يعد بدوره نقلة استثنائية على كل المستويات.

وتواصل شمس الدين حديثها عن برنامج الفنون البصرية قائلة: ستكون المرة الأولى في تاريخ العالم العربي التي نرى فيها تشابك أعمال كبار الفنانين المعاصرين، المحليين والعالميين، في متن النسيج العمراني والهندسي كنقاط جذب ومعالم رئيسية ومحورية في الحياة العامة، وتضفي على الموقع سمة معاصرة وحيوية تمنح زواره وقاطنيه ما يشبه سردية بصرية وحسية متجددة دافقة بالأفكار والصور، التي ترسخ الطابع الإبداعي لموقع إكسبو ومستقبله الحضري.

ومن الفنون البصرية إلى التصميم والحرف تنتقل بنا د. حياة شمس الدين لتتحدث عن البرنامج الخاص الذي يهدف إلى إبراز الإبداعات والمواهب الإماراتية في التصاميم التي ستكون حصرية لـ «إكسبو 2020».

وتقول: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ترك أثر وإرث مستدامين في الإمارات، إذ ينسجم برنامج التصميم والحرف مع الخطط الطموحة باعتماد الاقتصاد الإبداعي قطاعاً رئيسياً في استراتيجيتنا للتنوع الاقتصادي، وسوف يعزز هذا البرنامج المشهد الإبداعي في الدولة، وما حققه القطاع من مكاسب كبيرة في السنوات الماضية، فضلاً عن أنه يمثل فرصة متميزة لمجتمع الصناعات الإبداعية في الإمارات لعرض الأعمال والتصميمات الإبداعية والانطلاق بها إلى العالمية، بما يترك أثراً اقتصادياً كبيراً للمبدعين والدولة».

وتؤكد شمس الدين أنه من أجل ضمان استمرارية الدعم الموجه لهذا القطاع بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020» سيتأسس «صندوق المصمم الإماراتي» لتوجه إليه مباشرة حصيلة مبيعات المجموعات المصممة ضمن البرنامج لاستخدامها في دعم المصممين المحليين والمشاريع الجديدة والناشئة، بهدف إثراء بيئة الإنتاج في قطاع التصميم والاقتصاد الإبداعي في دولتنا التي تعمل دوماً على تنمية الصناعة الإبداعية وتطويرها.

وتستكمل د. حياة شمس الدين سرد الحكاية الإماراتية عبر برامج إكسبو 2020 قائلة: على أنغام الموسيقى، تنطلق أوتار البرنامج الثالث المتمثل في أوبرا الوصل، وهو عمل فني من تأليف الموسيقار محمد فيروز، ونص مها قرقاش، بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، ويعرض على خشبة دبي أوبرا. ويروي العمل قصة وطننا للعالم أجمع، بالإضافة إلى أنه يتضمن برامج تعليمية مخصصة لأطفال المدارس، بحيث يتعرفون على فن الأوبرا، وكل إبداعاته ويمكنهم من الابتكار الفني. ويوجد لدينا أيضاً نشيد الوصل وهو عمل كورالي، يعرض على أكبر مسرح في إكسبو 2020، وتوظف من خلاله الموسيقى والغناء في تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة تشمل مكونات فنية عدة مثل السرد القصصي والموسيقى الكلاسيكية والتأليف الموسيقي.

وتختم د.حياة شمس الدين حديثها بعبارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: بدأ العد التنازلي لإكسبو أكبر حدث تستضيفه الإمارات، الأيادي متحدة، القلوب متوحدة، فريق العمل الإماراتي يعمل بروح واحدة، سنسطر قصة جديدة للإمارات، سنستضيف العالم، وسندهش الشعوب.

وتقول: تلك هي الفلسفة والمنهاج الذي نسير عليه جميعاً من أجل إنجاز ملحمة إكسبو 2020 لأننا نستحق بجدارة ما وصلنا وما سنصل إليه.