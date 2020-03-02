لندن تحدد «خطوطها الحمر» قبل مفاوضاتها مع واشنطن بشأن اتفاق التجارة الحرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدد بريطانيا، الاثنين، خطوطها الحمر في المفاوضات الوشيكة التي ستجريها مع الولايات المتحدة بشأن صفقة التجارة الحرة بينهما، متعهدة بحماية قطاع خدماتها الصحية والسلامة الغذائية والحيوانية. وقالت الحكومة البريطانية إنها تريد اتفاقاً «طموحاً وشاملاً» مع حليفتها عبر الأطلسي.

وأشارت لندن إلى أنها تسعى إلى فتح الأسواق الأمريكية بشكل أكبر أمام شركاتها ومستثمريها، وفي الوقت نفسه خفض أسعار السلع والخدمات للمنتجين والمستهلكين البريطانيين. كما تعهدت «بحماية صارمة» للخدمات العامة في أي صفقة محتملة، بعد بروز مخاوف من أن قطاع الصحة العامة البريطاني يمكن أن يُفتَح أمام الشركات الأمريكية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الرعاية الصحية والدواء.

وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان إن قطاع «الصحة العامة ليس للبيع». كما وعدت لندن بالتمسك «بالمعايير المحلية العالية» المتعلقة بالسلامة الغذائية. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون «سنكون حازمين من أجل تحفيز الصناعة البريطانية». وأشارت حكومته إلى أنها ستكشف عن تحليل يُظهر أن الاقتصاد البريطاني سيحصل على 3,4 مليار جنيه استرليني (4,4 مليار دولار، 4 مليارات يورو) من صفقة التجارة الحرة بين بريطانيا والولايات المتحدة.