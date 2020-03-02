وزراء مالية مجموعة الـ7 يبحثون احتواء كورونا عبر الهاتف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الاثنين: إن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون على الهاتف أمثل السبل لاحتواء تأثير تفشي فيروس كورونا في النمو العالمي.

وأضاف الوزير لقناة فرانس 2 التلفزيونية: «سيكون هناك تحرك منسق، وتحدثت أمس مع رئيس مجموعة السبع، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وهذا الأسبوع سنعقد اجتماعاً على الهاتف لوزراء مالية مجموعة السبع لتنسيق ردود الفعل».

وأضاف أن وزراء مالية منطقة اليورو سيتواصلون سوياً أيضاً، وأنه سيتحدث إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وتابع: «يجب أن نتحرك ليكون هذا الأثر الذي نعلم أنه سيكون كبيراً على النمو، محدوداً قدر المستطاع».