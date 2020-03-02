شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو الدول إلى زيادة مخزوناتها من أجهزة المساعدة على التنفس للتصدي لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضّت منظمة الصحة العالمية الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والحرص على وجود مخزون كاف لديها من أجهزة المساعدة على التنفس. وشددت في تقريرها الأخير حول فيروس «كوفيد 19» على أهمية توفير أجهزة المساعدة على التنفس في معالجة الإصابات الأكثر حرجاً. وجاء في تقرير المنظمة أن «على الدول كافة أن تحرص على وجود مخزون كاف من أجهزة قياس التأكسج (نسبة تأكسد الدم بطريقة غير مباشرة) وأجهزة المساعدة على التنفس». وأشارت إلى أن خطر الإصابة بالفيروس أعلى لدى الأشخاص الذين يتخطون الستين من العمر والذين يعانون أمراضاً أخرى. مؤكدة أن 12.1 في المئة فقط من المصابين به في الصين دون العشرين من العمر.
وقالت المنظمة إن الأعراض لدى غالبية المصابين بالفيروس كانت خفيفة، فيما عانى نحو 14 في المئة مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، مقابل خمسة في المئة عانوا وضعاً صحياً حرجاً. بينما تراوح معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بين اثنين وخمسة في المئة.
وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية تشخيص الإصابة في مراحلها الأولى و«تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتوفير الرعاية للمصابين بأعراض مرض خفيفة، ورعاية قصوى للمصابين بأعراض حادة».
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تدعو الدول إلى زيادة مخزوناتها من أجهزة المساعدة على التنفس للتصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.