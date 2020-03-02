الصحة العالمية تدعو الدول إلى زيادة مخزوناتها من أجهزة المساعدة على التنفس للتصدي لكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضّت منظمة الصحة العالمية الدول على استكمال استعداداتها لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والحرص على وجود مخزون كاف لديها من أجهزة المساعدة على التنفس. وشددت في تقريرها الأخير حول فيروس «كوفيد 19» على أهمية توفير أجهزة المساعدة على التنفس في معالجة الإصابات الأكثر حرجاً. وجاء في تقرير المنظمة أن «على الدول كافة أن تحرص على وجود مخزون كاف من أجهزة قياس التأكسج (نسبة تأكسد الدم بطريقة غير مباشرة) وأجهزة المساعدة على التنفس». وأشارت إلى أن خطر الإصابة بالفيروس أعلى لدى الأشخاص الذين يتخطون الستين من العمر والذين يعانون أمراضاً أخرى. مؤكدة أن 12.1 في المئة فقط من المصابين به في الصين دون العشرين من العمر.

وقالت المنظمة إن الأعراض لدى غالبية المصابين بالفيروس كانت خفيفة، فيما عانى نحو 14 في المئة مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، مقابل خمسة في المئة عانوا وضعاً صحياً حرجاً. بينما تراوح معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بين اثنين وخمسة في المئة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية تشخيص الإصابة في مراحلها الأولى و«تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتوفير الرعاية للمصابين بأعراض مرض خفيفة، ورعاية قصوى للمصابين بأعراض حادة».