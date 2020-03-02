شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية ترتد للأخضر على وقع أداء «الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسواق الأسهم الخليجية نحو الأخضر، في جلسة اليوم الاثنين، بعدما شهدت تراجعاً كبيراً في جلسة الأحد، لتصعد المؤشرات العامة للأسواق بنسب متفاوتة تصل إلى 6%، وذلك مع مواصلة ارتباط الأسواق الخليجية مع الأسهم العالمية.
وتلقت الأسهم الخليجية دفعة إيجابية من الأداء الأخضر للأسهم الآسيوية التي صعدت في تعاملاتها بنسبة تصل إلى 3%.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.33%، مضيفاً 57 نقطة مكاسب خلال الجلسة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 2.12%.
وصعد مؤشر سوق الكويت العام بنسبة 4.5% بنحو 248.4 نقطة، أما مؤشر السوق الأول، فارتفع 5.75%، وارتفعت بورصة البحرين 2.12%، وصعدت الأسهم السعودية 2.14% بما يعادل 157.34 نقطة.
وقفز مؤشر شنغهاي 3.15% بنحو 90.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر نيكاي 0.95% بنحو 201 نقطة، وارتفع مؤشر هانغ سينغ 0.61%، وصعدت الأسهم الكورية 0.78%.
وشهدت الأسهم العالمية أسبوعاً عصيباً، تكبدت فيه المؤشرات خسارة هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية.
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