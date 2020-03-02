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كورونا يؤجل سباق تايلاند للدراجات النارية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أنوتين تشارنفيراكول نائب رئيس وزراء تايلاند، الاثنين، إنه تقرر تأجيل سباق تايلاند للدراجات النارية وهو السباق الثاني في موسم بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى، والذي كان مقرراً في برويرام 22 مارس/آذار، إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.
جاء قرار تأجيل السباق الثاني من الموسم بعد يوم واحد من تأجيل السباق الافتتاحي للبطولة الذي كان مقرراً، 7 الجاري بسبب قيود السفر المفروضة على القادمين من عدة دول. وقال رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس اللجنة المنظمة للسباق للصحفيين «اضطررنا لإلغاء سباق تايلاند للدراجات النارية وتأجيله لتاريخ لاحق نتيجة للوضع الراهن.»ومنذ ظهوره في الصين ديسمبر/ كانون الأول، تسبب فيروس كورونا في تأجيل وإلغاء الكثير من الأحداث والأنشطة حول العالم، كما أودى بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص حول العالم إلى جانب إصابة ما يزيد على 86 ألفاً بالعدوى.

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