شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب بوتجيج من سباق الرئاسة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انسحب المرشّح بيت بوتيدجيدج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمس الأحد، وذلك بعد نتيجته المُخيبة في ولاية كارولاينا الجنوبية، في الجولة الرابعة من سباق المرشّحين الديمقراطيين للفوز بالترشّح عن حزبهم للرئاسة.
وأعلن المرشّح البالغ 38 عاماً والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعاً بعدما كان مغموراً في بداية السباق، الأحد رسمياً إنهاء حملته؛ وقال إنه خرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل «المساعدة على توحيد الحزب».
وتابع بوتيدجيدج:«هدفنا دوماً كان المساعدة على جمع الأمريكيين من أجل هزيمة دونالد ترامب، لذلك علينا أن ندرك أنه في هذه المرحلة من السباق، أفضل طريقة للحفاظ على هذه الأهداف هي التنحي والمساعدة في جمع حزبنا وبلادنا».
وأثار انسحاب بوتيدجيدج، رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومين من «الثلاثاء الكبير» عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد.
وتوقع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويُتابع عن كثب معركة خصومه الديمقراطيين، أنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيدجيدج بالانسحاب.وكتب ترامب على تويتر «بيت بوتيدجيدج خارج المعركة. كل أصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لـ جو النعسان».
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