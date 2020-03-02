الذهب يرتفع 1% مع تعزز آمال خفض الفائدة بسبب مخاطر كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب أكثر من 1% اليوم الاثنين، منتعشاً من تراجع حاد عم المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.

وارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 1603.99 دولار للأوقية (الأونصة). بينما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.5 % لتسجل 1605.20 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب لأكثر من 4.5 % يوم الجمعة الماضي، مع انضمام المعادن النفيسة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق المال، حيث عمد المستثمرون إلى تسييل المراكز لتلبية طلبات التغطية في أصول أخرى.

وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية:"يوم الجمعة، لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة وهذا شيء عظيم للذهب بداهة".‭ ‬ ‭

‬كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنه في حين مازال الاقتصاد الأمريكي قوياً، فإن فيروس كورونا "مبعث خطر آخذ بالتطور" وإن البنك المركزي متأهب للتحرك إذا اقتضت الضرورة.

وارتفعت المعادن الأخرى أيضاً عقب خسائر يوم الجمعة، ليصعد البلاديوم 1.9 في المئة في المعاملات الفورية إلى 2642.44 دولار للأوقية بعد أن فقد ما يصل إلى 13 في المئة يوم الجمعة - في أكبر تراجعاته بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الأزمة المالية في 2008. لكن مكاسب البلاديوم والبلاتين ستكون مؤقتة على الأرجح نظراً لمخاطر ضعف الطلب من صناعات مثل السيارات بسبب وباء كورونا، حسبما ذكر أجاي كيديا، المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي.

وزاد البلاتين 1.7 في المئة إلى 878.48 دولار، في حين ارتفعت الفضة 2.1 في المئة مسجلة 17.01 دولار، بعد أن هبط كلا المعدنين إلى أدنى مستوياتهما في نحو ستة أشهر خلال الجلسة السابقة.