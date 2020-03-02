انتخابات «إسرائيلية» جديدة تحدد مستقبل نتنياهو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو، الاثنين، للفوز بولاية جديدة في ظل محاكمة وشيكة عن تهم فساد ووسط توقعات بانتهاء ثالث انتخابات في البلاد خلال أقل من عام بنتيجة غير حاسمة أيضاً. وأجرت «إسرائيل» انتخابات غير حاسمة في إبريل/ نيسان، ثم في سبتمبر/أيلول فيما أضعف صورة الزعيم الذي لا يقهر سياسياً والتي تمتع بها أطول رؤساء الحكومة بقاء في الحكم.

وتتوقع استطلاعات الرأي إخفاق حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو، وحزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة منافسه الرئيسي قائد الجيش السابق بيني جانتس في حصد ما يكفي من الأصوات بشكل منفرد أو مع حلفاء لتشكيل أغلبية حاكمة في البرلمان.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها السابعة صباحاً (05:00 بتوقيت جرينتش). ويستمر التصويت حتى العاشرة مساء (20:00 بتوقيت جرينتش)، ويمكن أن تنشر وسائل الإعلام أولى استطلاعات آراء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مما سيعطي مؤشراً عن النتائج. ومن شأن استمرار الجمود، مفاقمة الغموض الاقتصادي، حيث لم تقر بعد ميزانية 2020. وسيحظى الإقبال على التصويت بمتابعة وثيقة لاسيما في ضوء المخاوف من تفشي فيروس كورونا عالمياً واتهامات بترويج شائعات عن انتشار العدوى في مناطق تعد معاقل لأحزاب معينة.

ويمكن للناخبين الخاضعين للعزل الصحي المنزلي، ومن بينهم العائدون في الآونة الأخيرة من مناطق تفشى بها كورونا، الإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة إذا وضعوا كمامات طبية ولم تظهر عليهم علامات المرض.

وتعقدت معركة نتنياهو للفوز بولاية خامسة غير مسبوقة منذ الانتخابات الماضية بعدما وُجهت إليه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال تتعلق بمزاعم تقديمه مزايا قيمتها مئات الملايين من الدولارات لأقطاب إعلام «إسرائيليين» في مقابل هدايا وتغطية إيجابية له. ومن المقرر بدء محاكمتة في 17 مارس /آذار الجاري، في الوقت الذي تكون فيه المداولات على أشدها حول تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات.