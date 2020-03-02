الرئيس الأفغاني يرفض الإفراج عن سجناء من «طالبان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، الإفراج عن خمسة آلاف سجين من «طالبان» كشرط لعقد محادثات مع الحكومة كما جاء في اتفاق وقعته الحركة مع الولايات المتحدة، نافياً تعهد حكومته بذلك، مشدداً على أن واشنطن لا تملك صلاحيات لاتخاذ هذا القرار باعتبارها مجرد «وسيط»، مؤكداً استمرار اتفاق خفض العنف، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء الانسحاب الفوري من أفغانستان.

وغداة الإعلان عن اتفاق الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أكد غني خلال مؤتمر صحفي، أن الهدنة الجزئية مع «طالبان» ستتواصل.

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وقال، إن «خفض العنف سيستمر بهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار»، مشيراً إلى أن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان «الجنرال سكوت ميلر طلب من طالبان القيام بذلك». لكنه نفى تعهد حكومته بالإفراح عن مقاتلي «طالبان» المسجونين. وقال: إن أي عملية إفراج عن السجناء «ليست ضمن صلاحيات الولايات المتحدة، بل هي من صلاحيات الحكومة الأفغانية». وأضاف: «يمكن إدراج المسألة على أجندة المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن تكون شرطاً مسبقاً للمحادثات».

ويقول دبلوماسيون غربيون إن تصريحات غني جاءت وسط صعوبات يواجهها المفاوضون الأمريكيون في دفع الحكومة الأفغانية و«طالبان» لطاولة المفاوضات. وينص الاتفاق بين واشنطن و«طالبان» على انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان في غضون 14 شهراً، طالما التزمت الحركة التفاوض مع حكومة كابول، وعدم جعل البلاد ملاذاً للتنظيمات الإرهابية. كما تضمن إفراج الحركة عن ألف سجين، مقبل أن تطلق الحكومة سراح 5000 من عناصر «طالبان». وعلى أثر الهدنة الجزئية، خرج العديد من الأفغان إلى الشوارع للاحتفال على أمل انتهاء الحرب.

من جانبه أكد ترامب، في كلمة له أمس، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيبدأ «فوراً»، مؤكداً أنه سيقابل زعماء من الحركة في المستقبل القريب. وقال، إن الاتفاق يسمح لبلاده بتقليص عدد قواتها في أفغانستان من 13 ألفاً إلى 8600، نافياً إمكانية الانسحاب بأعداد أكبر من ذلك، لكنه أوضح أن واشنطن قد تعيد قواتها إلى أفغانستان إذا لزم الأمر.(وكالات)