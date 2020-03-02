دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تُرسل هدايا إلى موظفيها المتضررين بسبب كورونا

قامت شركة آبل الأمريكية بإرسال مجموعة من الهدايا إلى موظفيها الذين أصابهم الضرر في منطقتي نتشو وهوبي في الصين، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فقد أرسلت الشركة الأمريكية هدايا، تتضمن جهاز آيباد وأقنعة للوجه ومعقماً لليدين، إلى موظفي فروعها في هاتين المنطقتين الصينيتين ممن تضرروا بسبب الفيروس الذي انطلق من الصين وتفشى في عدة دول في العالم.

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية alqiyady 1 ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية

شاهد أيضاً: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية

وقالت التقارير أن العديد من موظفي آبل في الصين ما يزالوا في منازلهم، رغم أن الشركة الأمريكية قامت بإعادة إفتتاح أكثر من نصف متاجرها في الصين، ومع أن الحكومة الصينية سمحت بالعمل لساعات قليلة من اليوم.

وجاء في نص الرسالة التي أرسلتها آبل إلى موظفيها في الصين: "الزملاء الأعزاء في هوبي ونتشو.. نأمل أن تكونوا بصحة جيدة.. نفهم أنكم ستظلون أقوياء في هذا الوقت الصعب، ونتفهم الصعوبات التي تواجهونها، ونود تقديم أفضل دعم لكم ولعائلاتكم."

© alqiyady آبل تُرسل هدايا إلى موظفيها المتضررين بسبب كورونا

وأشارت التقارير إلى أن الطرود التي أرسلتها الشركة الأمريكية إلى موظفيها تحمل أجهزة آيباد، حتى يتمكن أطفالهم من التعلم عبر الإنترنت، أو لكي يتمكنوا من قضاء الوقت أثناء إقامتهم الطويلة في المنزل.

Advertisements

هل تستخدم معقم اليدين بشكل مفرط؟ احذر يزيد من خطر كورونا alqiyady 1 هل تستخدم معقم اليدين بشكل مفرط؟ احذر يزيد من خطر كورونا

شاهد أيضاً: هل تستخدم معقم اليدين بشكل مفرط؟ احذر يزيد من خطر كورونا

جدير بالذكر أن مدينتي ووهان وهوبي تعدان من أكثر المناطق التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 2800 شخص في الصين.المزيد:

للحماية من كورونا: متى وكيف ينبغي استخدام الكمامة؟

اجتماع عربي طارئ لمراجعة خطط مواجهة كورونا

إنفوجرافيك: أوبئة رهيبة حصدت أرواح الملايين من البشر

هذه الرسالة المُضللة أدت لمظاهرات في أوروبا بسبب كورونا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي