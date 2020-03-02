بسبب كورونا.. إقليم كردستان بلا مجالس عزاء مؤقتا

العراق/ علي جواد/ الخليج 365
أعلن محافظ اربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، الأثنين، منع إقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية حتى الـ21 من الشهر الجاري، خوفا من تفشي فيروس كورونا.
وقال المحافظ فرست صوفي، بمؤتمر صحفي، "زرنا اليوم مع مدير الصحة ومدير الأوقاف ونائب المحافظ، مقر اتحاد علماء الدين الإسلامي في أربيل ولجنة الافتاء، للتباحث بشأن إجراءات الوقاية من كورونا".
وأضاف "دعونا رجال الدين إلى المساهمة في نشر التوعية ضد المرض، والالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حيث أجبرنا خلال الأيام الماضية على إصدار مجموعة من القرارات لمنع انتشار كورونا".
وأشار المحافظ أنه "لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في أربيل، وكرَّسنا كل الإمكانيات لاتخاذ ما يلزم لدرء مخاطر كورونا، ويمكننا فعل ذلك بجهود الجميع".
وشدد المحافظ أنه تم الاتفاق بالإجماع على عدم السماح بإقامة مجالس العزاء في المساجد والقاعات والمنازل بالمحافظة حتى 21 آذار الجاري، والاكتفاء بتقبل العزاء وقت الدفن بالمقابر، من أجل حماية سلامة المواطنين.
بدوره، أعلن رئيس اتحاد علماء المسلمين في كردستان، الملا، نياز راغب، خلال المؤتمر الصحفي أنهم ولجنة الافتاء، قررا بالتنسيق مع مديرتي الأوقاف والصحة، إيقاف إقامة مراسم العزاء حتى 21 آذار الجاري، وليس في ذلك أي حرج ديني، لأن حق الميت يقتصر على الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن".
وأعلن العراق، الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 19.
والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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