226 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" تزامنا مع "الانتخابات الإسرائيلية"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وتزامنت الاقتحامات، مع بدء إدلاء الإسرائيليين بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "226 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".
ويرجّح أن يقوم المزيد من المستوطنين، باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت.
ومنذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.
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