لا إصابات بفيروس "كورونا" في أراضي السلطة الفلسطينية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، خلوّ أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية من أي إصابات بفيروس "كورونا".

وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية، في وزارة الصحة الفلسطينية (مقرها الرئيسي في مدينة رام الله)، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة، إن الضفة والقطاع "خالية من الفيروس"، مضيفا "تم إجراء فحوصات لـ200 حالة مشتبه بها بغزة والضفة، وكانت نتيجة الفحوصات سلبية، أي سليمة".

وبيّن أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن "حالة الطوارئ الوطنية للتصدي للفيروس المذكور".

وأوضح أن وزارته وضعت آلية للتعامل مع القادمين من 10 دول؛ تصنّف أنها أكثر الدول التي تفشّى فيها مرض "كورونا" (لم يسمّها).

واستكمل قائلاً "كما تم تفعيل دور الطواقم الطبية والصحية والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لعمل دورات تدريبية لطواقم المستشفيات، والتعاون مع دائرة الطب الوقائي ودائرة مكافحة العدوى لوضعهم في آخر مستجدات الوباء".

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وأشار إلى وجود "تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا في فلسطين".

وطالب الشخرة، الفلسطينيين بضرورة "الالتزام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة من أجل مكافحة الفيروس".

بدوره، قال مجدي ضهير، مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، إن وزاته "مجهّزة بكل ما يلزم من إجراءات السلامة الطبية والتعقيم ومكافحة العدوى، كما أنها جاهزة للتعامل مع أي طارئ".

وبيّن أن ما يتوفر من مستلزمات طبية لمكافحة الفيروس قد "لا تتوفر بكميات كبيرة، وقد لا تكفي لفترات طويلة".

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 10 حالات.

ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم أجمع.

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