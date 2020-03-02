مصر تسجل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اكتشاف إصابة ثانية بفيروس كورونا، داخل البلاد لشخص أجنبي، وذلك بعد الإعلان عن تعافي المصاب الأول من المرض.

وذكرت الوزارة في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، مساء الأحد، أنها نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي بفيروس "كورونا".

وأضاف البيان أنه "فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية، والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا، تم احالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقي الآن الرعاية الطبية اللازمة".

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وأشار، أنه "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون معها".

وقال إنه "باكتشاف هذه الحالة تصبح ثاني إصابة مؤكدة فى مصر لفيروس كورونا".

وأكد البيان "تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة".

وكشفت السلطات المصرية، الأحد، أنها اشتبهت في إصابة 1443 شخصا بفيروس "كورونا"، لكن النتائج جميعها كانت "سلبية"، باستثناء شخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتماثل للشفاء لاحقا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.