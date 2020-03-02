مدرب الأهلي فلادان يصل جدة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن النادي الأهلي وصول مدربه الجديد الصربي فلادان ميلويفيتش إلى جدة في الـساعة 05:20 من صباح اليوم الاثنين، جاء ذلك في بيان أصدره النادي أوضح فيه النادي أن المدرب الجديد للفريق سيقود تدريبات الفريق مباشرةً استعداداً لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل .

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