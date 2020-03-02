الكويت تعلن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وكيلة وزير الصحة الكويتي بثينة المضف، أن الإصابات العشر بفيروس كورونا التي سجلت كانت قادمة من ايران.

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