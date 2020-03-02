وفاة مسؤول إيراني جديد بفيروس «كورونا»

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدى فيروس كورونا المستجد COVID19، اليوم الاثنين، إلى وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.
وتوفيت والدة، محمد مير محمدي، العضو في مجلس تشخيص النظام، في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني الإيراني موسى شبيري زنجاني الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه.
وأصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين بعدوى كورونا، بما في ذلك نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، كما ذكرت وسائل إعلام إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية حاليا مصطفى بورمحمدي بالفيروس.
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