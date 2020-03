الإعلان عن خدمة جديدة يقدمها تطبيق خرائط جوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أعلنت شركة جوجل في 7 فبراير/شباط الماضي، عن خدمتها الجديدة التي يقدمها تطبيق خرائط جوجل، وتوفر لمستخدميها ميزة الوصول إلى أسماء وكلمات سر شبكات الـ"واي فاي" الخاصة بالمطارات.



وقدمت الشركة الأمريكية العملاقة تحديثا كبيرا للخدمة، حيث بدأت في اختبار تبويب جديد في خدمة الخرائط التابع لها، وذلك في أعقاب إطلاق أيقونة وتصميم جديدين لخدمة خرائط جوجل.

وتملك خدمة خرائط جوجل كثيرا من المزايا التي تخفى عن بعض المستخدمين، ومن هذه المزايا معرفة أسماء شبكات الواي فاي وكلمات السر في المطارات حول العالم، حيث تسهل هذه الميزة الكثير على المسافرين.

ولاستخدام هذه الخدمة يجب عليك التوجه إلى تبويب Wireless Passwords From Airports And Lounges Around The World، وبمجرد دخولك إلى التبويب ستشاهد خريطة المطارات حول العالم، وعلى الجانب الأيسر من الشاشة ستجد أسماء المطارات في العالم، حسبما نشرت البوابة العربية لأخبار التقنية aitnews.

ولمعرفة كلمات السر وأسماء الشبكات في المطار، قم بكتابة اسم المطار في خانة البحث أو قم بالنقر على اسم المطار في الخريطة وستظهر لك كل شبكات الواي فاي مع كلمات السر، حيث يتم تحديث اسم الشبكات وكلمات السر بشكل يومي.

ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون تحميل تطبيق WiFox المدفوع للحصول على أسماء الشبكات وكلمات السر، حيث يعمل التطبيق على تحديث أسماء شبكات الواي فاي وكلمات السر باستمرار في جميع أنحاء العالم.

وبمجرد دخولك للتطبيق، يمكنك الضغط على أي أيقونة واي فاي في الخريطة للحصول على المعلومات ونسخ معلومات الشبكة، ومن أهم مزايا تطبيق WiFox أنه يمكنك استخدامه دون اتصال بالإنترنت أثناء سفرك، ولكن بشرط أن تكون قد فعلت خدمة خرائط جوجل على هاتفك سابقا.