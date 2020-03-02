"يوتيوب" يبدأ تجربة تطبيق جديد لبيع الإعلانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بدأ "يوتيوب" تجربة تطبيق جديد لبيع الإعلانات، من شأنها أن تتيح لصناع المحتوى البيع مباشرة لشركائهم.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يوتيوب في الوقت الحالي لا يسمح لصناع المحتوى إلا ببيع الإعلانات إلى العلامات التجارية التي تربطهم بها علاقات سابقة".

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وتضيف "التطبيق الجديد الذي يختبره يوتيوب لأول مرة، من شأنه أن يمنح صناع المحتوى مزيدا من الحرية في اختيار الإعلانات، ويعد تحولا جذريا في كيفية عمل المنصة".

وتقول الصحيفة البريطانية، في تقريرها الذي نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، إن سياسة يوتيوب الجديدة ستسمح لصناع المحتوى بصياغة استراتيجية إعلانات خاصة بهم لقنواتهم عن طريق جمع شركائهم بأنفسهم، على عكس النظام التقليدي الذي اعتاد فيه يوتيوب اختيار الإعلانات التي يتم عرضها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتشير إلى أن بعض الخبراء قال إن هذه السياسة قد تخلق بعض مشكلات الشفافية في حالة قيام صانع المحتوى بمراجعة منتج تابع لشركة يبيع لها إعلانات على سبيل المثال، وعندها سيكون على صناع المحتوى كشف العلاقة للجنة التجارة الفيدرالية، وهو قانون قد يكون إشكاليا للمنصة.