شركة "موبفوي" تعلن عن أيقونتها من الساعات الذكية Tic Watch Pro

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة "موبفوي" الصينية عن أيقونتها من الساعات الذكية Tic Watch Pro والتي تساعد عشاق الرياضة في عرض معدل ضربات القلب وعدد الخطوات المقطوعة.

وأطلقت Mobvoi الصينية الرائدة في الصناعات التكنولوجية ساعتها الذكية Tic Watch Pro الجديدة بسعر يبلغ نحو 260 دولارا. Advertisements وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة ينبض بداخلها المعالج كوالكوم Snapdragon Wear 2100 وتمتاز بذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت، مع ذاكرة رئيسية سعة 4 جيجابايت. وفي الوضع Essential تعرض الساعة الوقت والتاريخ ومعدل ضربات القلب وعدد الخطوات المقطوعة لمدة تصل إلى 30 يوما بشحنة واحدة. وتمتاز الساعة بشاشة مزدوجة قياس 1.39 بوصة، مع زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 3.

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