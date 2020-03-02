الصحة العالمية تعلن تدشن حسابا خاصا على تطبيق المقاطع المصورة تيك توك TikTok

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أجبرت شراسة فيروس كورونا وسرعة انتشاره حول العالم العديد من الجهات الدولية الطبية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، على إجراء جميع المحاولات لمقاومة هذا الفيروس، وباستخدام مختلف المنصات التي من بينها استخدام تطبيق تيك توك TikTok للمقاطع المصورة.



ووفقا لموقع "engadget"، أعلنت منظمة الصحة العالمية تدشينها حسابا خاصا على تطبيق المقاطع المصورة تيك توك TikTok، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من البشر حول العالم والاستفادة من الشعبية الكبيرة للتطبيق عالميا.

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ونشرت منظمة الصحة العالمية بالفعل مقطعين مصورين عبر حسابها لهدفين أساسيين، الأول هو توضيح جميع الحقائق حول وباء فيروس كورونا، وشرح كل الأعراض وطرق الوقاية السليمة، وكيفية حماية الإنسان لنفسه والآخرين من الفيروس، بالإضافة إلى الإجراءات الطبية التي يجب أن تُتبع في حال الإصابة بالعدوى.

بينما كان الهدف الثاني لاستخدام المنظمة تطبيق تيك توك TikTok، هو محاولة محاربة كل الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي تنتشر بين البشر حول العالم، خاصة الشائعات التي تدور حول ابتكار عقار جديد مضاد لفيروس كورونا، أو المتعلقة بنشر أعداد غير دقيقة تخص أعداد المصابين بالمرض حول العالم.

وبدا أن استخدام منظمة الصحة العالمية لتطبيق تيك توك TikTok كان له تأثير إيجابي للغاية، حيث حقق المقطعان نسب مشاهدة تجاوزت الـ7 ملايين حتى الآن.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية ليست أولى المنظمات الدولية التي تستخدم تطبيق تيك توك TikTokلمحاربة فيروس كورونا، حيث سبقتها كل من منظمة الصليب الأحمر واليونيسيف.