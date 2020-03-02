ثاني وفاة بفيروس كورونا في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، في وقت متأخر الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل يقيم في دار رعاية، بعد يوم من الإعلان عن أول ضحايا المرض الغامض.



في حين أعلن حاكم ولاية نيويورك رصد أول حالة إصابة بالفيروس، الذي يعرف علميا باسم "كوفيد-19"، وهي امرأة في الثلاثين من العمر أقامت بالآونة الأخيرة في إيران.

ووضعت المرأة في الحجر بمنزلها. وقالت وكالة الصحة بمدينة نيويورك إنها حددت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

وقال آندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، إن المريضة التي وضعت "في بيئة تحت السيطرة منذ وصولها إلى نيويورك"، وتعاني صعوبات تنفسية لكن حالتها لا تعد "خطرة".

Advertisements

وأعلنت ولاية فلوريدا حالة طوارئ صحية في وقت متأخر الأحد، عقب رصد أول حالتي إصابة. ويصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالولايات المتحدة إلى أكثر من 75 حالة فضلا عن وفاة شخصين.

وقال مسؤولون، السبت، إن أول أمريكي توفي بالفيروس رجل في الخمسينات كان يعاني من ظروف صحية.

فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض، وسط انتقادات متزايدة بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وغرد عبر حسابه على تويتر الأحد: "فيما يتعلق بفيروس كورونا. إضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم لأمريكا. شكرا لكم".

وقضى فيروس كورونا المستجد على 3048 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، وأصاب أكثر من 89 ألفا حول العالم.