فولفو تطرح موديلات كهربائية بتقنيات غير مسبوقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تعاونت شركة بولستار مع شركة جوجل لتجهيز موديلاتها الكهربائية الاختبارية بالجيل الجديد من أنظمة المعلومات والترفيه، التي تعتمد على جوجل، وفقا للعين.



حيث من المقرر أن تكشف شركة بولستار Polestar النقاب عن سيارتها الكهربائية Precept الاختبارية خلال مشاركتها في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة التابعة لفولفو السويدية أن السيارة الاختبارية Precept الجديدة تهدف إلى كشف الملامح التصميمية للموديلات الكهربائية المستقبلية.

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وتشتمل مقصورة السيارة على شاشة لمسية قياس 12.5 بوصة، بالإضافة إلى كثير من المستشعرات الذكية، التي تعمل على تتبع العين، كما يتم الاعتماد على مستشعرات الاقتراب لتحسين عملية استعمال الشاشة المركزية أثناء القيادة.

وتعول بولستار على جوانب الاستدامة في تصميم مقصورة السيارة الاختبارية حيث قامت بتصنيع الكسوات الداخلية من الكتان، بالإضافة إلى تصنيع أسطح المقاعد الأربعة من زجاجات PET المعاد تدويرها، والفرش ومساند الرأس من الفينيل كورك المعاد تدويره.

وتعتمد شركة بولستار على الابتكارات التكنولوجية في سيارتها Precept الاختبارية، حيث قامت باستبدال شبكة المبرد قليلة الأهمية في السيارات الكهربائية بما يسمى "بالمنطقة الذكية" Smart Zone، والتي تضم مستشعرات السلامة ووظائف مساعدة القيادة.

وتزخر السيارة الكهربائية باثنين من المستشعرات الرادارية وكاميرا فائقة الدقة، كما تم تركيب حامل LIDAR على السقف الزجاجي لتحسين أنظمة مساعدة القيادة، بالإضافة إلى وجود كاميرات بدلا من المرايا الجانبية التقليدية، كما تحولت مرآة الرؤية الخلفية في سيارة بولستار Precept الاختبارية إلى شاشة رقمية.

ومنذ أيام طرحت شركة فولفو السويدية المصنعة للسيارات النسخ الأحدث لعام 2021 من سياراتها المميزة، طرازS90 ضمن فئة "سيدان"، وطراز V90 ضمن فئة "واجون"، وطراز V90 ضمن فئة "كروس كنتري".