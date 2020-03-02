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أول إصابة في نيويورك وثاني وفاة في واشنطن بكورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سُجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية أمس الأحد، مشيرة إلى أن المصابة امرأة في الثلاثين من العمر أقامت بالآونة الأخيرة في إيران.
ووضعت المرأة في الحجر بمنزلها، وقالت وكالة الصحة بمدينة نيويورك، إنها حددت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين يمكن أن يكونوا تعرضوا للفيروس.
وصرح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في بيان: "قلنا من البداية إن الأمر مجرد مسألة وقت قبل اكتشاف حالة من فيروس كورونا في نيويورك".
بينما أكد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن المريضة التي وضعت "في بيئة تحت السيطرة منذ وصولها إلى نيويورك"، تعاني صعوبات تنفسية لكن حالتها لا تعتبر "خطرة".
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن أمس الأحد، عن وفاة رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية. وكانت السلطات قد أعلنت السبت الماضي، عن وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشاً حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

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