تراجع مبيعات السيارات اليابانية بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات للقطاع الخاص تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3 % في فبراير/ شباط، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين جراء تفشي فيروس كورونا.

وتوضح المؤشرات مدى تأثير الفيروس الجديد في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين، واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر - المسماة «كاي» في اليابان - أن المبيعات بلغت 430 ألفاً و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة مع 479 ألفاً و427 قبل عام.

يذكر أن معظم السيارات التي تباع في اليابان منتجة محلياً.