شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تلغي حفلة في باريس بعد تعرضها لإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطرت المغنية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة مساء الأحد، في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، بحسب ما تم إعلانه في مكان الحفل.
وأوضحت صالة «غران ريكس» على موقعها الإلكتروني:«يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها». ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عاماً ستتمكن من الغناء في الأيام المُقبلة. وتحيي النجمة الأمريكية مُنذ 22 شباط/فبراير سلسلة من الحفلات تستمر حتى 11 آذار/مارس، ضمن جولتها «مدام اكس تور».
وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن مادونا التي تعاني تمزقاً في أربطة الركبة، بدت وهنة خلال حفلتها الباريسية الخميس الماضي حتى بدأت في البكاء أمام الحضور قائلة:«أنا أشعر بألم مبرح لكن لا أريد شفقتكم، أنا أردت هذه الجولة وسأنهيها مهما كلف الأمر».
وبدأت مادونا جولتها في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، وأحيت في إطارها حفلات في شيكاغو، وسان فرانسيسكو، ولاس فيغاس، ولوس أنجلوس، وبوسطن، وفيلادلفيا، فضلاً عن ميامي ولشبونة ولندن. وتشكل باريس محطتها الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تلغي حفلة في باريس بعد تعرضها لإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.