مادونا تلغي حفلة في باريس بعد تعرضها لإصابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطرت المغنية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة مساء الأحد، في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، بحسب ما تم إعلانه في مكان الحفل.

وأوضحت صالة «غران ريكس» على موقعها الإلكتروني:«يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها». ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عاماً ستتمكن من الغناء في الأيام المُقبلة. وتحيي النجمة الأمريكية مُنذ 22 شباط/فبراير سلسلة من الحفلات تستمر حتى 11 آذار/مارس، ضمن جولتها «مدام اكس تور».

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن مادونا التي تعاني تمزقاً في أربطة الركبة، بدت وهنة خلال حفلتها الباريسية الخميس الماضي حتى بدأت في البكاء أمام الحضور قائلة:«أنا أشعر بألم مبرح لكن لا أريد شفقتكم، أنا أردت هذه الجولة وسأنهيها مهما كلف الأمر».

وبدأت مادونا جولتها في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي، وأحيت في إطارها حفلات في شيكاغو، وسان فرانسيسكو، ولاس فيغاس، ولوس أنجلوس، وبوسطن، وفيلادلفيا، فضلاً عن ميامي ولشبونة ولندن. وتشكل باريس محطتها الأخيرة.